مريض نفسي.. ننشر تفاصيل طعن شاب لشقيقه بسكين فأرداه قتيلا في الأقصر

في واقعة مأساوية شهدتها قرية نحع التراكي التابعة لمجلس قروي الضبعية بمدينة القرنة غربي الأقصر، تخلص شاب ثلاثيني، من شقيقه بطعنه بسلاح أبيض "سكين"، مما أدى إلى وفاته.

تلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد بطعن محمد سيد، 39 عامًا، على يد أخيه الأصغر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين من المعاينة الأولية قيام احمد سيد 33 عامًا بطعن شقيقه محمد 39 عامًا، بسكين، مما أدى إلى مصرع الأخير.



وعلمت الوفد من مصدر طبي، أن الشاب القاتل، يعاني من مرض نفسي، وقد أقدم على طعن شقيقه الأكبر بسكين، مما أدى إلى وفاته في الحال.



وكان مرفق إسعاف الأقصر تلقى بلاغا من قسم شرطة القرنة، بمصرع الشاب، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف، إلى محل الواقعة وتم نقل الجثة إلى مستشفى حورس.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات الاختصاص لتولي التحقيق.