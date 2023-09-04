اصفرار الجلد علامة على الإصابة بمرض مميت في الكبد

حذرت دراسة علمية حديثة من أن تغير لون الجلد بجسم الانسان قد يشير الى الإصابة بمشاكل صحية مختلفة من بينها امراض السرطان ، وامراض الكبد، والسكري بنوعيه.

ووفقًا لما نشره موقع "اكسبريس" البريطاني، إليك أبرز العلامات التي تتنبئ بالإصابة بمرض تليف الكبد

1- اصفرار الجلد والعينين

يشير اصفرار الجلد والعنينين أن يشير إلى مرض الكبد "مثل التهاب الكبد أو تليف الكبد"، أو وجود حصوة في المرارة أو ورم يسد القناة الصفراوية.وربما يكون أيضا علامة على إصابة الكبد الناجمة عن زيادة المكملات الغذائية.

تشير الدراسة إلى أن يمكن أن يكون هذا علامة على التهاب الجلد الحلئي Dermatitis" herpetiformis "، أو كما يعرف أيضا باسم التهاب الجلد الهربسي الشكل، وهو حالة جلدية مزمنة.وعلى الرغم من أنه يمكن أن يظهر في أي عمر، إلا أنه يتم تشخيصه بشكل أكثر شيوعا لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و40 عاما.

وقد يبدو الجلد المحيط باللون الأحمر قد يكون هذا علامة على وجود بثرة مصابة. وحذر الأطباء عدم تجاهل البثرة المصابة، فمن دون علاج يمكن أن تؤدي إلى عدوى في الجلد أو الدم.

2.ظهور شامة جديدة أو تغيير في شامة موجودة بالفعل

الشامات ذات الشكل غير المستوي، والتي تحتوي على مزيج من لونين أو أكثر ويبلغ عرضها أكثر من 6 ملم قد تكون محل للقلق.هذه التغييرات يمكن أن تشير إلى سرطان الجلد. ويمكن أن تظهر الأورام الميلانينية في أي مكان على الجسم، ولكنها أكثر شيوعا في المناطق التي غالبا ما تتعرض لأشعة الشمس.