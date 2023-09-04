نقابة المهن السينمائية تعلن تطبيق حد أدني للأجور وعدد ساعات العمل

أعلنت نقابة المهن السينمائية، عن عددًا من القرارت لتحديد آلية العمل خلال الفترة المقبلة، وتحديد حد أدنى للأجور، وكذلك عدد ساعات العمل في الأفلام والدراما التليفزيونية.

وجاءت القرارات كالتالي:

جاء البيان على النحو التالي: "نظرا للمشكلات الكبيرة التي تواجه صناع الأفلام والدراما التليفزيونية اليوم بما في ذلك ظروف العمل السيئة وعقود العمل غير العادلة والأجور المتدنية تُعلن النقابة الآتي:-

- تطبيق حد أدنى للأجور وفقا لقرارت كل شعبة على حده.

- تطبيق حد أقصى لساعات العمل اليومي ولساعات العمل الإضافي على ألا يزيد يوم العملل العادل عن 12 ساعة، وإمكانية إضافة ساعتين إضافيتين بحيث لا يزيد عن 14 ساعة كحد أقصى، علما بأننا نطمح بعد تعافي الصناعة من هذه الأزمة لتخفيض عدد ساعات العمل الى 8 ساعات يوميا كما ينص قانون العمل.

- ربط عدد أيام التصوير المتفق عليها في التعاقدات بالسيناريو الفعلي الذي سيتم تصويره مع الأخذ في الاعتبار عدد مشاهد العمل وعدد أماكن التصوير ومن الضروري أيضا تحديد زمن التعاقد.

- على الجهات الإنتاجية التأمين الصحي على جميع العاملين بأي عمل سينمائي وتليفزيوني مهنيين وعمال طوال مدة التعاقد/ التصوير وذلك من مخاطر المهنة.

- إرجاء كل التعاقدات الخاصة بأعضاء النقابة والمهنيين الحاصلين على تصاريح العمل لمدة 10 أيام من تاريخه حتى تعلن كل شعبة عن شروط التعاقدات الجديدة".

واختتم البيان "هذا القرار يأتي في إطار جهودنا لتحسين ظروف الإنتاج ورفع جودة الأعمال التي نقدمها ونؤكد أن نقابة المهن السينمائية هي الكيان الوحيد المنوط بتنظيم لوائح عمل أعضاء النقابة والمهنيين الحاصلين على تصاريح العمل منها. نحث جميع أعضائنا على الالتزام بالقواعد التي سيتم الاتفاق عليها والتي تهدف إلى تحسين ظروف عملهم وتعزيز قدرتهم على إبداع أعمال فنية متميزة".



وكانت نعت نقابة المهن السينمائية، المنتج الفني هاني وليام، الذي وافته المنية، مع تقديم واجب العزاء لأسرته وأصدقاءه لمصابهم الأليم، والدعوات له بالرحمة، وذلك عبر الحساب الرسمي للنقابة بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأضافت، أنَّها وأعضاء مجلس إدارة النقابة، ينعون المنتج الفني هاني وليام، الذي انتقل إلى الأمجاد السماوية منذ قليل، وأنهم جميعًا يشاطرون أسرة الزميل في مصابهم الأليم داعين المولي سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته.

وكشفت نقابة المهن السينمائية، عن موعد ومكان جنازة المنتج هاني وليام، والتي ستكون ظهر اليوم السبت بكنيسة السيدة العذراء، في المقطم، شارع القدس.