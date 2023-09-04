شاب يتخلص من شقيقه بسلاح أبيض فى الأقصر



تخلص شاب ثلاثيني من أخيه الأكبر، بسلاح أبيض (سكين) وذلك خلال نومه، بنجع التراكي بالضبعية غرب مدينة الأقصر، وتم ضبطه، تمهيدًا لاحالته للنيابة لمعرفة ملابسات الحادث، وسبب قيامه بفعل ذلك.

تلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد بطعن أربعيني على يد أخيه الأصغر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين من المعاينة الأولية قيام أحمد.س، 33 عامًا بطعن شقيقه محمد.س، 43 عامًا، بسكين، مما أدى إلى مصرع الأخير.

وألقت قوات الأمن، القبض على القاتل والتحفظ عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى الأمر.

كان الحزن خيم على محافظة الأقصر، منذ ايام، بعد أن لقى ثلاثة مصرعهم من اسرة واحدة، بينما أصيب أربعة اخرون، إثر اصطدام سيارتين ملاكي، على كوبري الصف بمدينة أرمنت جنوبي غرب الأقصر.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين مصرع أحمد سيد عبد الرحيم 35 عاما، وزوجته سارة أحمد محمود 30 عاما، وطفلتهما مسك، عامين، وأصيب نجلهم مالك 5 أعوام.

كما اصيب كل من: أحمد شحاتة علي 55 عاما - ارتجاج بالمخ، عبد الناصر عبد السميع 38 عاما - جرح قطعي بالجبهة، محمد عبد الرحيم مصطفي 24 عاما - ارتجاج بالمخ.

