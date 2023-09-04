السعودية تُعلن اعتقال شخصين وتضبط أسلحة نارية وذخيرة حية

تمكنت "السلطات السعودية"، من القبض على شخصين في كل من مكة وحائل، لترويجهما مخدرات، حيث ضبطت مع أحدهما أيضًا سلاحين ناريين وذخيرة حية، حسبما أفادت وكالة "واس"، مساء اليوم الاثنين.

وفي التفاصيل، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل، لترويجه 10 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر، وضُبط بحوزته سلاحان ناريان وذخيرة حية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

مكة المكرمة

كما استطاعت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة القبض على مواطن لترويجه في مركبة يستقلها على طريق الليث - عسير، 116 كيلوغراما من نبات القات المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

هذا وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني "[email protected]"، مركدة أن جميع التبليغات ستعالج بسرية تامة.

من ناحية أخرى، أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا (إعدام) بحق سعودي قتل مواطنة وابنها في نجران.

وفي بيانها، قالت وزارة الداخلية السعودية: "أقدم حسن بن خالد بن حسين الخيواني - سعودي الجنسية - على قتل كل من غادة بنت مسفر القحطاني، وابنها بدر بن مسفر بن سعيد آل مونس - سعوديي الجنسية - وذلك بقيامه بالتخطيط والترصد لقتل بدر بسبب خلافات سابقة بينهما، وعند مشاهدته له ومعه والدته، أطلق النار عليهما عدة طلقات من سلاح رشاش مما أدى إلى وفاتهما".