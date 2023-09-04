عاجل
أحمد موسى: ما يحدث في سيناء غير مسبوق.. السيسي نفذ كل وعوده (فيديو)
الإثنين 04 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

وزير الرياضة يبحث استعدادات استضافة مصر بطولة الهوكي الدولية

بوابة الوفد الإلكترونية

التقى اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بشريف كمال رئيس الاتحاد المصري للهوكى، وبحضور سيف حامد رئيس الاتحاد الافريقي للهوكي وممثلا عن الاتحاد الدولى للهوكى وذلك لبحث المستجدات الخاصة باستضافة مصر للبطولة والمقرر اقامتها تحت سفح الاهرامات فى الفترة من ٢٠ حتى ٢١ اكتوبر  القادم بمشاركة ١٠ فرق للرجال والسيدات.
 

txt

وزير الشباب: فخورين باختيار مصر لاستضافة المؤتمر العلمي الدولي للرياضة للجميع

txt

وزير الشباب يُشيد بتنظيم بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد باريس في الخماسي الحديث

وسوف يتحمل الاتحاد الدولى للهوكي كافة الالتزامات المالية للفرق المشاركة بالبطولة من اقامة وتنقلات بالاضافة الى اهداء مصر للملعب الذي سوف تقام عليه مباريات البطولة.

وأكد وزير الشباب والرياضة على استعداد مصر التام لاستضافة البطولة والتى تعتبر بطولة تسويقية فى المقام الأول وأيضا  نظرا لاختيار المكان الذي سوف تقام به المباريات " الاهرامات "  وهو ما يعتبر عامل جذب وهام لتنشيط السياحة فى مصر. 

وأشاد سيف حامد رئيس الاتحاد الإفريقي للهوكي وعضو الاتحاد الدولي للعبة، بالدور الكبير الذي يلعبه الدكتور أشرف صبحى للنهوض بالرياضة المصرية، والدعم الهائل والمتواصل لاتحاد الهوكي
ومن جانب اخر سوف يلتقي وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي على هامش إقامة البطولة بمصر برئيس واعضاء  الاتحاد الدولى للهوكى  المتواجدين بمصر خلال فترة انعقاد البطولة .

مواد متعلقة

شاب يتخلص من شقيقه بسلاح أبيض فى الأقصر

ضريح الإمام زين العابدين.. علامة بارزة فى قاهرة «المعز»

قطاع الأعمال يزف بشرى عن حل أزمة السجائر (فيديو)
الجريدة الورقية