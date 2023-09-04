غدًا.. استقبال تحويلات المصريين بالخارج الراغبين فى التقديم على أراضٍ جديدة

تستقبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، غدًا الثلاثاء، تحويلات المصريين في الخارج الراغبين في حجز قطعة أرض بمشروع "بيت الوطن".

وكانت قد أعلنت وزارة الإسكان، اليوم الإثنين، تلقي الحجز بالموقع الإلكتروني الخاص بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، لـ2530 قطعة أرض يتم طرحها بمواقع مميزة بـ14 مدينة جديدة بالمرحلة التاسعة بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى، ووزارة الاتصالات، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير الأراضي السكنية لأبنائها العاملين بالخارج، وتلبية رغبتهم فى تملك مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم.



وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أنه سيتم استقبال التحويلات بدءًا من غدٍ الثلاثاء 5/9/2023، ولمدة 3 أسابيع، على أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز، وأي تحويلات ترد قبل هذا الموعد، سيتم ترحيلها لتُسجل ضمن تحويلات اليوم الخامس من التحويلات، مشيرًا إلى أن كراسة الشروط والمواقع المطروحة بالمرحلة ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني للراغبين بالحجز.



وأضاف وزير الإسكان، أن المرحلة التاسعة، تضم 2530 قطعة أرض بمواقع مميزة بـ14 مدينة جديدة (القاهرة الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد - العاشر من رمضان – السادات - 15 مايو - دمياط الجديدة - الشروق - العبور الجديدة - أكتوبر الجديدة - حدائق العاصمة - المنيا الجديدة - قنا الجديدة - أسوان الجديدة).