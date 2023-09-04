غازي المطيري: الفن والإعلام يكملان بعضهم.. وأحب الأعمال الكوميدية

جذب الممثل السعودي الشاب غازي المطيري، الأنظار بمشاركته في فيديوهات حققت انتشارا واسعا عبر السوشيال ميديا.

وتحدث غازي المطيري حول أعماله الفنية، وخططه للفترة المقبلة، وقال إنه ينتمي لجيل من الشباب السعودي الذي حاول منذ الصغر أن يعمل على تطوير مواهبه في شتى المجالات، وأنا سعيد لانتمائي لهذا الجيل وسعيد أكثر لأن كل المؤشرات تؤكد بأن المستقبل بالنسبة للشباب سيكون أفضل كثيرا.

وأشار المطيري، إلى أنه لا يوجد في السعودية شخص يعمل في مهنة الفن أو الإعلام وليس سعيد، مؤكدا أن الفن والإعلام يكملان بعضهما.

واختتم تصريحاته قائلا: أجب دائما الأعمال الكوميدية، وأؤمن بأن الفن يكمل بعضه، ولدي خطط لتقديم مشاريع فنية أكثر في المستقبل.