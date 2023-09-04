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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

الأزهر للفتوى يستقبل وزير الشئون الإسلامية بماليزيا

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

استقبل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية اليوم الاثنين السيد الدكتور محمد نعيم - الوزير بمكتب رئيس الوزراء الماليزي للشئون الإسلامية بماليزيا والوفد المرافق له.

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الأزهر للفتوى يعقد صالونه الثقافي والفكري بمقره في مشيخة الأزهر

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مركز الأزهر للفتوى: نشر الفتن والشائعات جريمة تهدد المجتمعات والبشر (فيديو)

رافق السيد الوزير خلال الزيارة الدكتور أسامة هاشم الحديدي- مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الذي أطلعه على أقسام المركز ووحداته، وأهم جهوده في مجال تجديد الفكر الديني وتصحيح المفاهيم ونشر الوعي مع مراعاة الواقع ومستجداته.

كما عرفه بأهم أعمال المركز التأصيلية والبحثية، وبما يقدمه من خدمات مجتمعية عديدة في مجال الفتوى، والقضايا الفقهية المستحدثة، والأسرة والمجتمع من خلال وحدة لم الشمل، وبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، ووحدة بيان لمواجهة الإلحاد والفكر اللاديني، ووحدة الدعم النفسي، ومن خلال إصدارات علمية وتثقيفية مختلفة.

جهود المركز العالمية باللغات المختلفة

إضافة إلى جهود المركز العالمية باللغات المختلفة، ومخاطبته جمهور المسلمين حول العالم بما يحفظ الهوية الإسلامية الوسطية، ويدعم التعايش، والاندماج الإيجابي.

وقد أكد وزير الشئون الإسلامية في ماليزيا عمق العلاقات بين ماليزيا والأزهر الشريف وعلمائه عبر التاريخ، وعن سعادته البالغة بهذه الجهود المهمة والمؤثرة، وأشاد بدور الأزهر الشريف المستنير في حفظ تراث الأمة ووسطيتها في كافة بلاد العالم الإسلامي.

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