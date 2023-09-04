تناول مكملات فيتامين C ومضادات الأكسدة يساهم في تطور السرطان

تعتبر مضادات الأكسدة العادية مثل فيتامين C آمنة عند تناولها من خلال الطعام، لكن المكملات الغذائية تم ربطها الآن بتكوين أوعية دموية جديدة في الأورام، ووجد فريق من العلماء أن مضادات الأكسدة تنشط آلية تسبب السرطان في تكوين أوعية دموية جديدة.

يقول عالم الأورام أندريه فوروبيوف، معلقًا على الدراسة المخصصة لـ MedicForum، إن الأوعية الدموية الجديدة تقوم بتغذية الأورام ويمكن أن تساعدها على النمو والانتشار، ولا داعي للخوف من مضادات الأكسدة الموجودة في الأطعمة العادية، لكن معظم الناس لا يحتاجون إلى كميات إضافية.

يقول أحد علماء الأورام: "في الواقع، قد يكون ضارًا لمرضى السرطان والأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالسرطان".

ووجد الفريق أن مضادات الأكسدة تقلل مستويات الجذور الحرة للأكسجين، ولكن عندما يتم إدخال كميات إضافية، فإن تقليل الجذور الحرة ينشط بروتينًا يسمى BACH1، ويؤدي هذا بعد ذلك إلى تكوين أوعية دموية جديدة، تُعرف باسم تكوين الأوعية الدموية.

وجد أن فيتامين A وCوالسيلينيوم والزنك يحفز تكوين أوعية دموية جديدة في أورام سرطان الرئة. ويعتقد العلماء أن هذه النتائج قد تنطبق على جميع أنواع السرطان وقد تساهم في انتشار السرطان.

تفتح الدراسة الباب أمام طرق أكثر فعالية لمنع تكوين الأوعية الدموية في الأورام، وعلى سبيل المثال، المرضى الذين تحتوي أورامهم على مستويات عالية من BACH1قد يستفيدون أكثر من العلاج المضاد لتكوين الأوعية الدموية من المرضى الذين لديهم مستويات منخفضة من BACH1.

وبدراسة أورام الرئة والثدي والكلى، وجد الباحثون أنه عندما يتم تنشيط BACH1، إما عن طريق تناول مضادات الأكسدة أو عن طريق الإفراط في التعبير عن الجين، يتم تشكيل المزيد من الأوعية الدموية، ومع ذلك، كانت هذه الأوعية الدموية حساسة للغاية لمثبطات تكوين الأوعية الدموية.

ستكون الخطوة التالية هي الدراسة التفصيلية لكيفية تنظيم مستويات الأكسجين والجذور الحرة لبروتين BACH1، وسنستمر في تحديد الأهمية السريرية لنتائجنا.

كما سيتم إجراء دراسات مماثلة على أشكال أخرى من السرطان، مثل سرطان الثدي والكلى وسرطان الجلد.

وبما أننا نتحدث عن مكملات فيتامين Cومضادات الأكسدة الأخرى، فمن المهم تناول الفيتامينات من خلال الأطعمة.