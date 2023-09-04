مصرع شاب بسبب صعق كهربائي بالفيوم

لقي شاب بالفيوم مصرعه، بسبب صعق كهربائي، تم نقل الشاب إلى استقبال مستشفى طاميه المركزي وتبين مصرعه واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطه طاميه بمصرع شاب نتيجة صعق كهربائي، أثناء عمله ، ليجري نقله إلى مشرحة المستشفي.

اتقلت اجهزة الامن الى المستشفى وتبين ان الشاب يدعى "كريم حسين"، 23 سنة، أصيب بصعق كهربائي، نتيجة لحدوث ماس كهربائي،تم إيداع جثة الشاب في ثلاجة الموتى بمستشفى طاميه المركزي ، تحت تصرف النيابة العامة التي إمرت بتسليم الجثمان لأسرته وتولت التحقيق.

ومن جهه اخرى تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالفيوم من السيطرة علي حريق هائل شب بمنزل مكون من 3 طوابق دون وقوع إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حريق منزل

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بنشوب حريق بمنزل مكون من 3 طوابق بمنطقة دار الرماد بمدينة الفيوم وعلي الفور إنتقلت سيارات الحماية المدنية والاسعاف الي مكان الحريق وتم السيطرة علي الحريق وإخماد النيران ولم يسفر عن وجود أي إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

على جانب اخر عثرت اجهزة الأمن بالفيوم علي جثة لطفلة رضيعة عمرها شهر ونصف متعفنة بطريق القاهرة أسيوط الغربي وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي طامية المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بعثور الأهالي علي جثة متعفنة لطفلة بطريق القاهرة أسيوط الغربي عند مدخل طامية وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف الي مكان البلاغ وتبين ان الجثة لطفلة رضيعة عمرها شهر ونصف وفي حالة تعفن تام وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

ومن جهه أخرى لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 11 آخرين في حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص والأخرى ربع نقل، على طريق القاهرة - أسيوط الغربي، بدائرة محافظة الفيوم، وتم نقل الجثتين الى مستشفى طاميه المركزى والمصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

تلقت شرطة النجدة، بالفيوم بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق أسيوط الغربي، ووجود متوفيين وعدد من المصابين وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث وتبين مصرع كل من أحمد ن أ (42 سنة)، وطفل (8 شهور) مجهول الاسم والعنوان .