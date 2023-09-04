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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي واتحاد العاصمة.. موعد نهائي السوبر الإفريقي

السوبر الإفريقي
السوبر الإفريقي

يترقب عشاق الأهلي مواجهة قوية أمام نظيره اتحاد العاصمة، ضمن منافسات نهائي بطولة السوبر الإفريقي للموسم الماضي 2022/2023.

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ونجح الأهلي في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، بعدما فاز على الوداد المغربي في المباراة النهائية 3/2 بمجموع المباراتين.

بينما نجح اتحاد العاصمة في بلقب كأس الكونفيدرالية، بعدما فاز على يانج أفريكانز في النهائي بهدف نظيف، ليضرب موعدًا ناريًا مع الأهلي في السوبر الإفريقي، والذي يجمع بطل دوري الأبطال بنظيره بطل الكونفيدرالية الإفريقية.

موعد المباراة      

يلتقي الأهلي بنظيره اتحاد العاصمة في التاسعة من مساء الجمعة الموافق 15/9 المقبل، والتي يشهدها ملعب الملك فهد.

ومن المقرر أن يُنقل نهائي كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة على شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية.

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