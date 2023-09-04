كانون تطلق صالة عرض حصرية بالشراكة مع BSS (صور)

افتتحت شركة كانون Canon وسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع مجموعة بي اس اس BSS (برودكاست سيستم سوليوشنز) في مصر، صالة العرض الجديدة.

يمثل هذا علامة بارزة في التزام العلامة التجارية الذي لا يتزعزع بتوفير حلول التصوير المتطورة والقائمة على التكنولوجيا لعملائنا الكرام في جميع أنحاء القارة الأفريقية.

تم افتتاح صالة العرض الإثنين من قبل ستيفانو زينتي بصفته نائب الرئيس التنفيذي لشركة كانون Canon بمجموعة أعمال المنطقة النامية، بحضور سوميش أدوكيا، المدير الإداري لشركة كانون Canon وسط وشمال أفريقيا، وطارق عيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بي اس اس BSS.



يختلف التصميم الفريد لصالة العرض عن صالات العرض التقليدية القديمة، ويعد انتقالاً كاملاً إلى تجربة ملموسة وغامرة تمكن العملاء من "لمس وتجربة" منتجات وحلول كانون Canon. كما تمكنهم أيضًا من التعامل مباشرة مع خبراء المنتجات وتجربة حلول التصوير الاحترافية الجاهزة قبل الالتزام بأي عمليات شراء.



قال سوميش أدوكيا، المدير الإداري لشركة كانون Canon وسط وشمال أفريقيا: "إن التكامل الاستراتيجي لصالة العرض ضمن مركز خدمة مجموعة بي اس اس BSS (برودكاست سيستم سوليوشنز)، المشهور بشراكته في مجال التصوير الاحترافي المتطور مع كانون Canon، يجسد تمامًا التزامنا الثابت بالنهج الذي يركز على العملاء في مصر"، وأضاف: "يؤكد التعاون مع مجموعة بي اس اس BSS على تفاني شركة كانون Canon المستمر في توفير منصة غامرة للعملاء تمكنهم من إجراء تقييم دقيق لكاميرات ومعدات التصوير الاحترافية من كانون Canon، وتساعدهم أيضًا من خلال التجارب المباشرة على اتخاذ قرارات شراء مستنيرة. وتمثل هذه المبادرة دليلاً على تصميمنا على عرض القدرات والمزايا الرائعة لأحدث الابتكارات التكنولوجية من كانون Canon".

أضاف طارق عيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بي اس اس BSS "يكمن في جوهر هدفنا الرئيسي من إنشاء صالة العرض الاستثنائي هذا التزامنا بتلبية احتياجات العملاء من خلال تقديم مجموعة منتجات التصوير الاحترافية الشاملة من كانون Canon، والتي تشمل كاميرات بخاصية التكبير/التصغير القابلة للتحريك والإمالة (PTZ) وحلول جمع الأخبار الإلكترونية (ENG) وكاميرات بعدسات سينمائية ومجموعة كاميرات اي او اس ار (EOS R ) بدون مرآة، وكل ذلك من أجل مشاركة عملية لا مثيل لها"، وأضاف: "إن ما يميز مركز التجربة هذا إلى جانب عرض منتجات كانون Canon، هو موقعه المشترك مع مركز خدمة مجموعة بي اس اس والذي يوفر للعملاء فرصة الاستمتاع بجولة للتعرف على أحدث منتجات كانون Canon مع الاستفادة من دعم خدمة بي اس اس BSS من المستوى الثالث للكاميرات والكاميرات الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة (DSLR) ومعدات تصوير الفيديو الاحترافية بدون مرآة والعدسات".

الوصول المباشر إلى أحدث حلول الفيديو المتطورة والتكنولوجيا المبتكرة. وسيكون هذا المركز بمثابة منصة لعرض أحدث تقنيات كانون Canon، مما يتيح للعملاء والهواة الوصول إلى حلول شاملة بدلاً من المنتجات الفردية.

وستمنح صالة العرض إمكانية الوصول إلى الحلول المبتكرة للجمهور المستهدف لشركة كانون Canon في مصر، والذي يشمل المتخصصين في قطاعات مثل الإعلام والترفيه والحكومة والإنتاج والتعليم. وتتضمن منتجات كانون Canon المعروضة كاميرات ومعدات تصوير احترافية، ومجموعة كاميرا اي او اس ار (EOS R) المبتكرة بدون مرآة، وحلول جمع الأخبار الإلكترونية (ENG)، ومجموعة كاميرات بعدسات سينمائية، وحلول بروتوكول الإنترنت (IP)، وكاميرات بخاصية التكبير/التصغير القابلة للتحريك والإمالة (PTZ)، والكاميرات متعددة الإعدادات.