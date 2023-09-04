الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تعدى شخص على فتاة بسلاح أبيض

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعدى أحد الأشخاص على فتاة بسلاح أبيض وإصابتها بالمنوفية

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 ستمبر الجارى تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (إحدى الفتيات- مقيمة بدائرة المركز "مصابة بجروح قطعية بالوجه").

وبالإنتقال وسؤال والدها إتهم (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) بالتعدى على نجلته بسلاح أبيض "كتر" ، وذلك على إثر مشادة كلامية بينهما عقب فسخ خطوبتهما وذلك حال سيرها بدائرة المركز. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والسلاح المستخدم فى الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

ومن جهة أخرى نجحت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية في ضبط سيدة متهمة بالتسبب في وفاة ابن جارتها بمركز منيا القمح، والذي تم العثور على جثته في مياه ترعة بمركز منيا القمح.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة الطفل "محمد ال"، سنتان، مقيقم بمركز منيا القمح، جثة هامدة في شكارة ملقاة في مياه ترعة بمركز منيا القمح.

تم انتشال الجثة وتبين وجود شبهة جنائية، فيما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سكر غ م، ربة منزل، جارة أسرة الطفل المجني عليه، وتبين أن المتهمة خطفت المجني عليه ووضعته في شيكارة وتخلصت من الجثة بمكان العثور عليها،انتقاما من أسرته.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.