20 ألف منتفعة بحملة حقك تنظمي بالشرقية

قدمت الفرق الطبية فى يومها الثانى بالمرحلة الأول للحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمى" بمحافظة الشرقية؛ الخدمة الطبية لـ 10440 منتفعة بالمحافظة، وبلغ إجمالى الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة 7129 سيدة، ليصل بذلك اجمالى من تم تقديم الخدمة لهن 19756 منتفعة، والحاصلات على الوسائل 21542 سيدة خلال يومين، بالإضافة لخدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، وكشف النساء والباطنة والأطفال.

أوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانا لجميع السيدات المستهدفة بالمرحلة الثانية، فى 10 إدارات صحية بالمحافظة، وهى "القنايات، ههيا، مشتول السوق، أبوكبير، الحسينية، أولاد صقر، العاشر من رمضان، الإبراهيمية، كفر صقر، الصالحية الجديدة"، والتى تستمر لمدة 5 أيام من 2 إلى 6 سبتمبر 2023.

وأشار مسعود إلى أن حملة "حقك تنظمى" تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء، بالإضافة إلى الكشف الطبى فى تخصصات الباطنة والأطفال، ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، ويعد تنظيم الأسرة هو أحد أكبر عشر إنجازات فى مجال الصحة العامة فى القرن العشرين.