مدرب كرواتيا يكشف مودريتش من المشاركة في يورو2024

كشف زلاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا الأول، عن موقف لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد والمنتخب الكرواتي من خوض بطولة دوري الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وأكد داليتش في المؤتمر الصحفي اليوم الأثنين، أنه تحدث مع مودريتش حول مستقبله، وإمكانيته في المشاركة بالبطولة.

داليتش: مودريتش سيخوض يورو 2024

تحدث داليتش عن مستقبل لوكا مودريتش مع المنتخب الكرواتي في مؤتمره الصحفي اليوم، الإثنين، حيث قال: "تحدثت مع لوكا في يونيو الماضي عن مستقبله وقدرته على اللعب في يورو 2024".

وأضاف: "مودريتش قرر المشاركة في اليورو المقبل، كما أنني سعيد للغاية بهذا القرار".

وأكمل: "لم أريد أن أعلن هذا أمام الإعلام، لو كان سيعتزل، لكان تم الإعلان عن ذلك، نشكره بالطبع على هذا القرار، فهو مصدر قوتنا، حافزنا الكبير".

وأختتم مدرب المنتخب الكرواتي تصريحاته: "مودريتش يرفض الانتظار حتى يقود منتخب كرواتيا في كأس أمم أوروبا 2024".

يذكر أن رفاق لوكا مودريتش نجحوا في التأهل لأمم أوروبا المقبلة، حيث يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة بالتصفيات خلف تركيا وأرمينيا.