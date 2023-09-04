3 أسباب دفعت عبدالله المعيوف لاختيار الاتحاد السعودي

بدأ الحارس الدولي عبدالله المعيوف رحلة جديدة بتوقيعه لنادي الاتحاد السعودي لمدة موسمين في الانتقالات الصيفية الحالية لينهي بذلك مشواره مع الهلال الذي استمرار لسنوات طويلة.

رحيل المعيوف ابن 36 عاما، عن قلعة الزعيم في الصيف الحالي كانت لها أسباب هم تعاقد الهلال مع الحارس المغربي ياسين بونو ما يعني تضاؤل فرص المعيوف في المشاركة حال استمراره، والأمر الثاني تراجع مستواه في الفترة الأخيرة لاسيما بعد المستوى الذي قدمه في البطولة العربية للأندية، والأمر الثالث اقتراب الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي من مغادرة الاتحاد في الأيام المقبلة ما يعني أنه سينفرد بحراسة مرمى العميد في الموسم الحالي.

وشارك المعيوف مع الهلال في أول مباراتين في الدوري السعودي أمام أبها والفيحاء واستقبل هدفين، ثم جلس على مقاعد البدلاء بعد الاعتماد على ياسين بونو في المواجهات الثلاثة الأخيرة.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة ويفصله نقطة واحدة عن الصدارة التي يتقاسمها الهلال والتعاون.

ويستأنف الاتحاد منافسات الدوري السعودي بمواجهة الأخدود، يوم الخميس الموافق 14 من شهر سبتمر الحالي، على ملعب الأمير هذلول بن عبدالعزيز بمدينة نجران، وذلك ضمن الجولة السادسة من المسابقة.