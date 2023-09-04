شرم الشيخ تستقبل منتدي مصر الدولي لكنوز الإبداع

تستعد مدينة شرم الشيخ لإستقبال منتدى مصر الدولى لكنوز الابداع الدورة السادسة بشرم الشيخ تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، الفترة من ١ إلى ٥ اكتوبر ٢٠٢٣ و يضم المنتدى عدة فعاليات مسابقة أجمل صوت في الحان الموسيقار محمد فوزى و مسابقة الأغنية الخاصة. ملتقى الفن التشكيلي بالتعاون مع مؤسسة الفن والحياة الفنان التشكيلي مصطفى غنيم .

معرض الحرف اليدوية بالتنسيق مع مؤسسة آل ناصر للتنمية و التدريب والتطوير الدكتورة مرفت قدرى . ملتقى الشعراء العرب. الندوات الثقافية و المجتمعية تحت عنوان تجربتى ، ورش فنية ، برنامج ترفيهي . سهرات فنية . يتم تكريم جميع المشاركين فى احتفال كبير على مسرح مدينة هوليوود الترفيهية بشرم الشيخ .

وصرح الفنان وليد الحسينى بالتأكيد على أن يتم تعاون المنتدى مع مبدعى شرم الشيخ بدعوتهم للمشاركة فى أنشطة المنتدى المتنوعة دعماً لأبناء المحافظة بالتنسيق مع المنسق العام لمحافظة جنوب سيناء الإعلامي أحمد مجدي و المنسق العام لمدينة شرم الشيخ شيرين الهوارى .

وقال أحمد مجدي المنسق العام للمنتدي بمحافظة جنوب سيناء ، إن المهرجان فى دورة السادسة يقام بمشاركة 19 دولة وهى " مصر - السعودية -الاردن - سوريا . فلسطين- العراق- اليمن - ليبيا - تونس - المغرب -الجزائر- لبنان - الامارات - امريكا - ايطاليا - فرنسا - المانيا - استراليا - هولندا "

وأشار مجدى إلى المؤتمر تحت رعاية محافظة جنوب سيناء ، وقنوات الهيئة الوطنية للإعلام .



وأكد مجدى أن هناك العديد من الرعاة للمنتدى مدينة هوليوود الترفيهية وعدد من المنتجعات السياحية .