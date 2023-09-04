افتتاح أكبر معرض لاحتياجات طلاب المدارس "أهلاً مدارس" بالبحر الأحمر

افتتح اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر "أهلاً مدارس" المقام في شارع النصر بمدينة الغردقة . خلال الفترة من 4 سبتمبر إلى 30سبتمبر 2023 و يهدف المعرض إلى بيع مستلزمات الطلاب بأسعار مخفضة تصل إلى 20%، و جار افتتاح معارض مماثلة في باقي مدن المحافظة.

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن هذه المعارض تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتوفير احتياجات الطلاب بأسعار مخفضة قبل بدء العام الدراسي.

تضمن المعرض أكثر من 20 عارضًا يقدمون مجموعة متنوعة من المستلزمات الدراسية، وقام محافظ البحر الأحمر بجولة تفقدية للمعرض حيث أثنى على تنظيمه وجودة المنتجات المعروضة. كما تفاعل الزوار مع المعرض بإيجابية وأعربوا عن سعادتهم بتوفير هذه المستلزمات بأسعار مخفضة وجودة عالية.

وأوضحت هويدا عبد الحميد مدير عام الإدارة العامة للإنتاج أن معرض" أهلا مدارس " ،أقيم بمشاركة الغرفة التجارية برئاسة خالد رضا و انطونيوس صلاح أمين صندوق الغرفة التجارية ،و تقوم مديرية التموين بالرقابة المستمرة من خلال التواجد على مدار اليوم والمراقبة بالكاميرات ، مشيرة ان المعرض يتضمن أدوات كتابية، حقائب مدرسية، ملابس، أدوات جلدية، أحذية، وسلع غذائية تلبي احتياجات الطلاب بجميع المراحل الدراسية.

حضر افتتاح المعرض اللواء محمد البندارى سكرتير عام المحافظة واللواء ياسر حماية رئيس مجلس مدينة الغردقة واللواء ايهاب رافت مستشار المحافظ لشئون المدن والمديريات ولفيف من قيادات المحافظة التنفيذية