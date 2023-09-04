إحباط تهريب ماريجوانا وأمبولات علاج أورام عبر مطار الغردقة

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة جابر موسى مدير الجمرك من ضبط محاولتى تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر وعدد من الأمبولات الدوائية الخاصة بعلاج الأورام بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

فى المحاولة الأولى تم ضبط 10.5 جرام مارجوانا و 4 شيش إلكترونية بها ماده مخدرة بحوزة راكب أجنبي الجنسية قادم من مطار زيوريخ بسويسرا .

وفى المحاولة الثانية تم ضبط 9 أمبولات من الأدوية الخاصة بعلاج الأورام غالية الثمن مخبأة داخل الجوارب الخاصة براكب أجنبى الجنسية قادم من مطار اسطنبول بتركيا .

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 30 و31 لسنة 2023 بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية .

يأتى ذلك فى إطار جهود رجال الجمارك فى إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع التجارة غير المشروعة وتنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركيه وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.