قادة اليونان وقبرص وإسرائيل يبحثون إمكانية توريد الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي

بحثت "اليونان وقبرص وإسرائيل"، مشروعًا لربط أنظمة الطاقة بين البلدان الثلاثة، وإمكانية توريد الغاز الطبيعي من الحقول الإسرائيلية والقبرصية إلى الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الإثنين.

أعلن ذلك رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في القصر الرئاسي بنيقوسيا، بعد اجتماع مشترك مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إطار قمة ثلاثية.

وقال ميتسوتاكيس: "لقد ركزنا اهتمامنا على الطاقة، وهي قضية ذات اهتمام مشترك. اليونان ليست منتجًا للطاقة فحسب، بل هي أيضًا بوابة لاستيراد الغاز الطبيعي إلى السوق الأوروبية".

تصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي والقبرصي إلى الاتحاد الأوروبي:

وأضاف: "بدأنا بالفعل في تنفيذ استثمارات مهمة، وهناك اهتمام كبير إلى حد كبير برؤية الكيفية التي يمكن بها تصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي والقبرصي إلى الاتحاد الأوروبي. ولذلك، يمكن النظر في الحلول ذات المنفعة المتبادلة، بما في ذلك تلك التي اختبرتها الأسواق".

وأشار رئيس وزراء اليونان إلى أن الدول الثلاث تدعم تنفيذ مشروع ربط أنظمة الطاقة لديها، وأوضح ميتسوتاكيس: "هذا مشروع ذو أهمية كبيرة، لأننا نفكر أيضًا في ربط مصادر الطاقة المتجددة من أجل الحصول على مجموعة متنوعة من حاملات الطاقة في مزيج الطاقة".

وقد قامت اليونان وقبرص وإسرائيل بتطوير مشروع "Eurasia Interconnector"، الذي من المفترض أن يربط أنظمة الطاقة في الدول الثلاث باستخدام كابلات كهربائية تحت الماء.

وفي المقابل، تتفاوض قبرص وإسرائيل لإعداد اتفاقية تعاون بين الدولتين تنص على إنشاء البنية التحتية لربط البلدين بخط أنابيب غاز وكابل كهربائي.

وسيتعلق هذا المشروع، كما هو موضح في وزارة الطاقة القبرصية، بإمداد قبرص بالغاز الطبيعي، وتسييله في محطة من المقرر بناؤها في الجزيرة، ونقله لاحقًا عن طريق البحر إلى أوروبا، وأعلن نتنياهو ذلك للمرة الأولى في شهر مايو من هذا العام.

كما يسعى الجانبان القبرصي والإسرائيلي إلى حل القضايا المتعلقة بتسوية النزاع حول تقسيم مناطق المسؤولية في حقل "أفروديت-إيشاي" بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

وقال ميتسوتاكيس: "في ما يتعلق بالأمن والدفاع، لدينا علاقات قوية في هذا المجال، وخصوصًا اليونان وقبرص مع قبرص، هذه علاقة واضحة طويلة الأمد في هذا المجال. ومع إسرائيل، يمكننا أن نفعل المزيد في قطاع الدفاع، وكذلك في الحرب ضد الإرهاب. وأؤكد لكم أننا سنتعاون بشكل فعال".

وشدد على أن الدول الثلاث ترغب في تعزيز تعاونها بسرعة في العديد من المجالات، وقال: "أتطلع إلى اجتماعنا المقبل في إسرائيل".

كما ناقش ممثلو اليونان وقبرص وإسرائيل إمكانية الارتباط بصيغة التعاون الثلاثي، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والهند، وقال ميتسوتاكيس: "لقد ناقشنا مجالات مختلفة ذات اهتمام مشترك، فضلًا عن التوسع الديناميكي لتعاوننا الثلاثي".

وقال رئيس وزراء إسرائيل: "لدينا مصلحة طبيعية في التطلع نحو التوسع، ليس فقط من وجهة نظر جيوسياسية، ولكن أيضًا من وجهة نظر النطاق العالمي. يمكننا أن نسعى جاهدين لتحقيق ذلك بشكل أكثر منهجية ويمكننا دعوة رئيس وزراء الهند لحضور قمتنا الثلاثية العام المقبل".

وفي نهاية أغسطس الماضي، أجرى ميتسوتاكيس محادثات في أثينا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حيث أعلن الطرفان اتفاقهما على رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية.

وأكد رئيس الوزراء اليوناني بعد الاجتماع، أن بلاده والهند يمكنهما بشكل مشترك "القيام بالمزيد، في مجالات الاقتصاد والدفاع والسياحة والثقافة والحماية من تغير المناخ".

وقال ميتسوتاكيس إن الهدف الأول هو مضاعفة التجارة الثنائية مع الهند في السنوات الأربع المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة قضايا توسيع الاستثمارات وتسيير رحلات جوية مباشرة بين اليونان والهند وتطوير السياحة المتبادلة.