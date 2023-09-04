وزير الرياضة يبحث مع رئيس اتحاد الرماية استعدادت مصر لاستضافة البطولة الافريقية ال١٦

التقي عصر اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باللواء حازم حسنى رئيس الاتحاد المصري للرماية لبحث اخر الاستعدادات لاستضافة مصر للبطولة الإفريقية السادسة عشر للرماية، والتي تأتى تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنطلق خلال الفترة من ١ وحتى ١٠ أكتوبر المقبل، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس ٢٠٢٤.

واشار الدكتور اشرف صبحي الى ان البطولة سوف تقام منافساتها بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة هذا الصرح الرياضي الكبير والعملاق والذي أصبح أحد الصروح الرياضية المتميزة التي أنشأتها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، وتمثل إضافة كبيرة إلى المنشآت الرياضية التي تتميز بها مصر وتشجع الاتحادات الدولية بمختلف الالعاب على اسناد كبري البطولات الى مصر نظرا للخبرات الكبيرة والثقة الكبيرة بمصر من قبل الاتحادات الدولية .

ومن جانبه أوضح اللواء حازم حسني إلى أن البطولة ستشهد مشاركة أكثر من 250 رامٍ ورامية من مختلف الدول الإفريقية، لذلك ينتظر أن تشهد البطولة منافسة شرسة بالإضافة الى تمتع تلك البطولة بان عدد المتأهلين منها الى الاوليمبياد

" ١٦ " فرد وستكون المنافسات بمسابقات المسدس والبندقية والخرطوش.

وتقام البطولة بمشاركة ١٥ دولية افريقية هم " الجزائر، أنجولا، غانا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، السنغال، جنوب إفريقيا، السودان، تونس" بالاضافة الى مصر منظمة البطولة .

حضر الاجتماع الدكتور وليد الملاح رئيس مجلس ادارة شركة روابط ونائبه هيثم الملاح .