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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مدبولى يستقبل مبعوث الرئيس السيريلانكي والوفد المرافق له

بوابة الوفد الإلكترونية

 على هامش مشاركته، نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، في اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ التي تستضيفها كينيا يومي 5 و6 سبتمبر الجاري، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد Ruwan Wijewarden مبعوث الرئيس السيريلانكي، والوفد المرافق له.

 وتطرقت المقابلة إلى مقترحات تعزيز النشاط الاستثماري المتنامي للشركات السيريلانكية فى مصر، حيث أشار مبعوث الرئيس السيريلانكي إلى جاذبية السوق المصرية لشركات النسيج السيريلانكية، وحرصها على الاستفادة من السوق المصرية للتصدير إلى الخارج.

 ورحب رئيس الوزراء بزيادة استثمارات الشركات السيريلانكية فى مصر، مشيرًا إلى الحوافز المتعددة التى تم إقرارها أخيرًا لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر.

 كذلك فقد تطرقت المقابلة إلى مقترحات التعاون بين مصر وسيريلانكا فى مجال العمل المناخى، وسبل تعزيز الجهود الدولية فى هذا الصدد، فى ضوء تشابه التحديات التى تواجه البلدين.
 

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