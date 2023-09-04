محمد شاهين يحتفل بتحقيق أغنية "لون باهت" 3 ملايين مشاهدة

حرص الفنان محمد شاهين، على الاحتفال بوصول عدد مشاهدات أغنية “لون باهت”، إلى 3 ملايين مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، بخلاف نسب الاستماع عبر منصات الموسيقى.

حيث كتب محمد شاهين، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام قائلًا: “شكرًا لكل شخص بيتمنى لي الخير من قلبه، شكرًا لكم يا حبايب، استنوا الجديد بإذن الله قريب أوي”.

يشار إلى أن أغنية “لون باهت” من غناء محمد شاهين، وكلمات محمد شافعي، وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وتسجيل ومكس وماستر ماهر صلاح، وجيتار مصطفى أصلان، وعازفين عماد عزمي، وأحمد شرارة، ومحمود بخ، وحازم مجدي، وعمرو فصيح.

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:

دايماً زعلان وكانك كاره أيامك

جواك أحزان ومحدش حاسس أحزانك

على طول سرحان بتداري في ايه

أيام وخلاص بتعيشها ومش حاس بحاجة

كنت باخلاص بتحب وتعشق بسذاجة

ملقتش أمان نفسك تلاقيه

بتدمَّع ليه والدنيا في عينك لون باهت

طب حاسس ايه اتكلم طيب ليه ساكت

جرَّب تحكي فضفضلي يا قلبي وقول مالك

بتبان مبسوط ازاي وانا عارف أحوالك

خايف من ايه اتكلم عبر عن خوفك

بطل تداريه ما الناس هتحسه اما تشوفك

الخوف بيبان صعب تخبيه

بتحن لمين مشتاق والذكرى بتتلون

والناس ناسيين ولوحدك فاكر ومدون

فيك جرح قديم ليه بتصحيه

بتدمَّع ليه والدنيا في عينك لون باهت

طب حاسس إيه اتكلم طيب ليه ساكت

جرَّب تحكي فضفضلي يا قلبي وقول مالك

بتبان مبسوط ازاي وأنا عارف أحوالك

وكان كشف محمد شاهين عن طرح أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتى تحمل اسم "لون باهت"، وذلك بطرحه برومو أغنيته الجديدة من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وأضاف: "استنوا أغنيتي الجديدة" لون باهت" يوم الخميس الساعة خامسة إن شاء الله على اليوتيوب وعلى جميع المنصات ".

وكان احتفل محمد شاهين وحوده بندق بتصدر أغنيتهما الجديدة والتي تحمل اسم" أنا البابا ياغلابة" تريند 6 على يوتيوب، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق محمد شاهين عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام":عايزك تشب تاني ياصحبي هات أخر طولك أنا البابا ياغلابة، من مسلسل بابا المجال أنا وحبيبي الغالي حوده بندق ترند 6 دلوقتي على يوتيوب.