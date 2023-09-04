صحة الشرقية: تكليف مسؤول عن ترشيد استهلاك الكهرباء بمستشفى الزقازيق العام

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الاثنين، انتظام سير العمل بمستشفى الزقازيق العام، وأطمئن على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها.

تفقد وكيل الوزارة الأقسام المختلفة بالمستشفى، وقام بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ، لمتابعة تقديم الخدمة الطبية لحالات الطوارئ، والتأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة، مشدداً على شركة الأمن بتنظيم حركة دخول وخروج المرضى والمرافقين بكافة الأقسام الطبية.

كما تفقد مسعود قسم العناية المركزة، والأقسام الداخلية، وتم الاطمئنان على الحالة الصحية لوالدة أحد أطباء الطب العلاجي بالمديرية، بعد تغيير مفصل لها، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لها ولجميع المرضى بالمستشفى.

وناظر وكيل الوزارة الملفات الطبية للمرضى لقسم القلب وعناية القلب المركزة، وتأكد من تسجيل الإجراءات الطبية والتمريضية بها، وأطمئن على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وحرص على الاستماع لمرضى قسم الكلى الصناعى، أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، مكلفاً إدارة المستشفى، بالمتابعة المستمرة لمريض كلى يعاني من القدم السكري، وعرضه على طبيب أوعية دموية، وعمل الغيارات اللازمة له على القدم بالمستشفى، عوضاً عن عملها بعيادة خاصة.

وأثناء الزيارة، وجه وكيل الوزارة مدير المستشفى بتكليف أحد العاملين يكون مسئولا عن ترشيد استهلاك الكهرباء، ووضع خطة لذلك خلال الفترات الصباحية وخلال الفترات المسائية بالمستشفى، كما ناقش مع نائب مدير عام الطب العلاجي، وإدارة المستشفى، تصور لتطوير ورفع كفاءة قسم الكلى الصناعى، والاستغلال الأمثل لجميع الغرف بقسم العظام والعمليات الجراحية، ومناقشة مقترح لنقل غرفة تجميع النفايات الطبية الخطرة من مدخل المستشفى إلي مكان آخر.

ووجه وكيل الوزارة بإرسال لجنة من المديرية تضم مديري إدارات "السلامة والصحة المهنية، وصحة البيئة، والتخلص الآمن من النفايات الطبية" لعمل دراسة لذلك بالتنسيق مع إدارة المستشفى والعرض على وكيل الوزارة.