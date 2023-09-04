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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

حمزة علاء يكشف طموحاته مع الأهلي الموسم المقبل

حمزة علاء، حارس الأهلي
حمزة علاء، حارس الأهلي

أكد حمزة علاء، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أنه يحلم بتقديم موسمًا أفضل من الماضي، بعد تتويج الفريق الأحمر بعدد من الألقاب الكثيرة.

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وشدد علاء على أنه مثله الأعلى محليًا هو زميله محمد الشناوي وأحمد شوبير وثابت البطل، بينما عالميًا فمانويل نوير وتيرشتيجن.

وتحدث حمزة علاء في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي حيث قال: "لدي بالتأكيد أحلام مع الأهلي، وهي تقديم موسما أفضل من الموسم الماضي، بعد التتويج بكل الألقاب لكن نريد حصد المزيد، وأيضا تحقيق نتائج جيدة في كأس العالم للأندية".

وعن مثله الأعلى محليًا وعالميًا، قال: " دليمثل أعلى محليًا وعالميًا فمثلي الأعلى محليًا محمد الشناوي وأحمد شوبير وثابت البطل وإكرامي الشحات وكلهم حراس كبار، أما عالميًا مانويل نوير وتيرشتيجن هم بالنسبة لي الأفضل".

وأضاف: "جميع المدربين الذين تدربت معه في قطاع الناشئين كانوا لهم فضل عليّ خصوصًا محمد شرف وعصام صلاح وياسر محمدين، والكابتن إكرامي ساندني بقوة وكان وراء تصعيدي للفريق الأول، وكذلك الكابتن إبراهيم رياض، الذي دعمني كثيرًا والكلام لن يوفيه حقه، وأشكر جميع المدربين على وقوفهم بجانبي، وعلاقتي جيدة مع مارسيل كولر وميشيل يانكون، وأتمنى أن أحظى بثقة الثنائي في المشاركة خلال الفترة المقبلة".

وأردف: "معسكر الفريق في النمسا له فوائد معنوية، بالإضافة إلى البدنية والفنية، ويساهم في تجمع اللاعبين والقرب من بعضهم، وهي أمور هامة بالنسبة لأي فريق، والموسم الماضي حققنا 5 ألقاب، وإن شاء الله الموسم الجديد نفوز بـ6 بطولات".

وأختتم حارس المارد الأحمر تصريحاته: "أتوجه بالشكر لجماهير الأهلي على وقوفهم الكبير بجانبي ومساندتهم المستمرة لي، ولمست ذلك خلال بطولة أمم إفريقيا للمنتخبات الأولمبية، وتلقيت رسائل رائعة عبر حساباتي على فيس بوك وانستجرام، ونتمنى أن نواصل اسعادهم بشكل أكبر خلال الفترة القادمة".

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