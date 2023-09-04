تتمتع الشوكولاتة الداكنة بسمعة أفضل بالتأكيد من شوكولاتة الحليب، وغالبًا ما تُعتبر بديلاً صحيًا عن أي أنواع شوكولاتة ومع ذلك، فإن الاختلافات صغيرة جدًا بحيث لا يكون التحول إليها منطقيًا على الإطلاق.

هل الشوكولاتة الداكنة مفيدة لإنقاص الوزن؟

أحد الأسباب المهمة لسمعة الشوكولاتة الداكنة الجيدة هو أنها تحتوي على المزيد مما يسمى بالبوليفينول، والتي لها، على سبيل المثال، تأثير مضاد للالتهابات، ولكن هذا هو بالضبط السبب وراء عدم تناول أي شخص المزيد من الشوكولاتة الداكنة، ويجب على الناس الاستمرار في استهلاك مادة البوليفينول من الفواكه والخضروات في نظام غذائي صحي.

هل الشوكولاتة الداكنة أقل في السعرات الحرارية؟

وكل من الشوكولاتة الداكنة وشوكولاتة الحليب عبارة عن قنابل من السعرات الحرارية، وتحتوي الشوكولاتة الداكنة على عدد قليل فقط من السعرات الحرارية، ومحتوى السكر أقل، وهو أمر إيجابي، لكنه غالبا ما يحتوي على المزيد من الدهون بشكل عام، لا توجد فروق عمليا بالنسبة للشخص الذي يفقد الوزن.

كيفية التقليل من استهلاك الشوكولاتة

من أجل التعامل مع استهلاك الشوكولاتة، يوصى بعدم تخزين ألواح كبيرة أو الاحتفاظ بها في المنزل، من الأفضل تعبئتها بشكل منفصل وتقسيمها إلى شرائح وتناول حصة واحدة عدة مرات في الأسبوع (أو الشهر)، وإذا كنت لا تزال تأكل أكثر من اللازم، يمكنك تقسيم الشوكولاتة مسبقًا وتخزينها في الفريزر.