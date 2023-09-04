مني زكي: مهنة الفن صعبة وإحباطها وحش ونجاحها حلو بزيادة

قالت الفنانة مني زكي أن مهنة الفن صعبة جدًا خاصة إحباطها يكون وحش جدًا ونجاحها حلو بزيادة.

وأضافت مني زكي أنه مهم جدًا انك متأڤورش في الإحساس وتفخيمه وتحاول تعدي الإحساس ده.

وكان تصدر الثنائي الفنان كريم عبدالعزيز، والفنانة منى زكي، التريند على مواقع السوشيال ميديا وموقع جوجل وتويتر، وذلك بسبب عودة التعاون بينهما من جديد فى فيلم “لعب عيال” بعد مرور 14 عامًا على آخر تعاون جمع بينهما فى فيلم "ولاد العم".

وكان أعرب النجم كريم عبد العزيز عن سعادته بالتعاون مجددًا مع الفنانة الكبيرة منى زكي في فيلم "لعب عيال" إخراج طارق العريان، بعد 14عاما منذ أن قدما آخرأعمالهما فيلم "ولاد العم".

وأكد كريم عبد العزيز خلال تصريحات إذاعية: "بحضر لفيلم لعب عيال مع منى زكي والمخرج طارق العريان لأول مرة، واتخضينا إن بقالنا 14 سنة معملناش حاجة مع بعض أنا ومنى والسنة اللي جاية هيطلع".

وأضاف أنه يتمنى تقديم شخصية "الصعيدي"، موضحا: "عايز أعمل شخصية الصعيدي جدا لإنى عمرى ما عملتها، ولأول مرة هقدمها قريبا من تأليف الكاتب عبد الرحيم كمال".

وتبدأ الفنانة مني زكي تصوير فيلمها السينمائي الجديد “لعب عيال” أمام النجم كريم عبدالعزيز خلال شهر يناير المقبل.

ومن المقرر أن يجمع فيلم "لعب عيال" بين مني زكي وكريم عبدالعزيز بعد فترة غياب طويلة منذ تقديمها لفيلم “ولاد العم” عام 2009.

لعب عيال

كما تنتظر النجمة مني زكي عرض "القاهرة مكة" ديسمبر المقبل، بعد أن حددت الشركة المنتجة للفيلم موعدًا نهائيًا لطرحه بدور العرض السينمائية، بعد عدة تأجيلات.

قصة القاهرة مكة

وتدور أحداث الفيلم حول امرأة تسافر لأداء فريضة الحج، وتسعى خلال رحلتها إلى التوبة عما ارتكبته من أخطاء في الماضي. وتضطر هذه المرأة إلى التواصل مع أشخاص من ماضيها لجمع مبلغ من المال، ويخوضون رحلة مشوقة مليئة بالتحديات والصعاب.

أبطال القاهرة مكة

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، وغيرهم. والفيلم من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

حصدت النجمة منى زكى جائزة أفضل ممثلة، بتصويت الجمهور، عن مسلسل "تحت الوصاية"، فى حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما فى العلمين الجديدة.

وأكدت مني زكي قائلة: "خدت جائزتين كده، وخايفة أوى وغمرتونى بحبكم وشكرًا جدًا".

حرص مهرجان القاهرة للدراما على تكريم النجمة منى زكي فى دورته الثانية، المقامة فى مدينة العلمين الجديدة، النجمة منى زكى، فور صعودها على المسرح صفق جميع الحضور لها.

وقالت منى زكى: "عاجزة عن الشكر لأنى وسط زملائى والتجمع الكبير ده، وإقامة المهرجان فى العلمين والمجهود العظيم، وشكرًا للدكتور يحيى الفخرانى وأشرف زكى، وشكرًا لكل واحد صوّت لى، وتاريخنا فى كل المجالات كبير ومشرف".

ويستضيف مهرجان القاهرة للدراما، برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان "60 سنة دراما" للاحتفال بمناسبة مرور 60 عامًا على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وتأتى النسخة الثانية من المهرجان مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضى.

وتشهد النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بعض التطويرات عن الدورة الأولى، حيث تضم كل المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلًا عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التي تختارها لجنة التحكيم، التي تضم المخرج جمال عبدالحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبدالعزيز، والنجمة إلهام شاهين، والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبدالرحيم كمال.

يستعد النجم كريم عبدالعزيز للتعاون مع النجمة منى زكي في فيلم "لعب عيال"، إخراج طارق العريان.

حيث من المقرر أن ينطلق تصويره خلال الفترة المقبلة، وتأتى عودة الثنائى الناجح بعد غياب 14 عامًا منذ لقائهما في فيلم "ولاد العم"، الذى قدماه عام 2009 وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

وتعاون الثنائي فى أعمال عدة منها:

اضحك الصورة تطلع حلوة:

التعاون الأول بين كريم عبدالعزيز ومنى زكي من خلال فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" عام 1998، الذي شاركا فيه برفقة الفنان الراحل أحمد زكي، ويعيشان خلال أحداث الفيلم قصة حب، رغم اختلاف الطبقة الاجتماعية بينهما، والفيلم تأليف وحيد حامد، وإخراج شريف عرفة.

ليه خليتني أحبك:

في عام 2000 يتجدد اللقاء بينهما في فيلم "ليه خليتني أحبك"، الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي حول داليا (منى زكي)، التي فرّطت في حب حبيبها هشام (كريم عبدالعزيز) لها، ليرتبط بفتاة غيرها، وتحاول هي الإيقاع بينهما، الفيلم من إخراج ساندرا نشأت.

أبو علي:

كما قدما فيلم "أبو علي" معًا عام 2005، وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها، ليصبحا وقتها من أهم الثنائيات الموجودة في السينما، وشارك في بطولة الفيلم أيضًا طلعت زكريا، خالد الصاوي، أحمد فؤاد سليم، انتصار، وغيرهم من الفنانين، العمل تأليف بلال فضل، وإخراج أحمد نادر جلال.

ولاد العم:

في 2009، كانت أخر مشاركتهما السينمائية في فيلم "ولاد العم"، قبل فيلم "لعب عيال" الذي يقومون بالتحضير له حاليًا، وشارك في بطولة الفيلم أيضًا شريف منير، انتصار، سليم كلاس، صبري عبدالمنعم، وغيرهم من الفنانين، العمل تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج شريف عرفة.

من ناحية أخرى، يعرض للنجم كريم عبدالعزيز فى السينمات حاليًا فيلم “بيت الروبي”، الذي حقق إيرادات كبيرة فى شباك التذاكر السينمائي.

قصة الفيلم:

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي تشويقي حول زوجين أولهما شخصية إبراهيم الروبي، الذي يجسد دوره الفنان كريم عبدالعزيز، وزوج نور اللبنانية، وتحدث الكثير من المفارقات بسبب ذلك الأمر.

أبطال فيلم بيت الروبي:

فيلم “بيت الروبي” بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور، وتارا عماد، وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد عبدالرحمن توتة، ومصطفى أبو سريع، ومحمود السيسي وآخرين، العمل تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

كان المخرج بيتر ميمي أبدى سعادته بنجاح فيلمه الجديد “بيت الروبي”، الذي يعرض حاليًا فى السينمات، إذ كتب عبر حسابه على فيس بوك قائلًا: “إيرادات فيلم بيت الروبي أمس فقط تخطت الـ 10 ملايين جنيه.. ده رقم أول مرة يحصل فى السينما.. الحمد لله أن الفيلم لمس الناس.. الحمد لله”.

بينما أعرب الفنان كريم محمود عبدالعزيز عن سعادته بنجاح فيلمه الجديد “بيت الروبي”، الذي نافس فى موسم عيد الأضحي بجميع دور العرض السينمائية.

أكد كريم محمود عبدالعزيز فى تصريحات تليفزيونية: "كنت قاعد مع المخرج بيتر ميمي وقالي فيه فيلم مع كريم عبدالعزيز فقولتله خلاص موافق عشان عارف الفيلم أكيد هيبقى حلو، وأستاذ كريم عبدالعزيز بيحاول دايمًا ينتقي أفلامه وتكون محترمة وحلوة وتكون صالحة لكل الناس، وعائلية ودي حاجة كويسة وأكيد هيبقى فيلم حلو، وطبعًا أكيد بيتر بيعمل أفلام حلوة".

فيلم بيت الروبي

وأضاف: "كريم عبدالعزيز قمة في الاحترام والاحتراف وكل حاجة، والعلاقة بسيطة وسهلة وحلوة وسلسلة، وفيلم معمول على الرايق، والمنافسة مبشوفهاش، ومفيش منافسة بين حد وحد، لأن كل واحد ليه تفاصيل وجمهوره".

آخر أعمال الفنان كريم عبدالعزيز:

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم عبدالعزيز فيلم "كيرة والجن"، الذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي، وهو مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد، الذي كتب السيناريو والحوار.

فيلم بيت الروبي

والفيلم إخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل، فضلًا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

يرصد الفيلم حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي كيرة وعبدالقادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.