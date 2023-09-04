جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لقرية حسن بيه

نظمت كلية الطب البيطرى بجامعة الزقازيق، اليوم الاثنين، قافلة بيطرية لقرية حسن بيه بمركز بلبيس بالشرقية، ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام 2023-2024 وآليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسى لتنمية البيئة.

واشرف على تنفيذ القافلة الدكتور نصر عبد الوهاب محمد عميد الكلية والدكتور عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم الدكتور لماح عبد السميع مدير إدارة البيئة بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية، حيث شارك فيها زملاء وأطباء المستشفى البيطرى التعليمى.

وخلال أعمال القافلة، تم الكشف على 246 حالة حيوانات، و2672 حالة طيور وأرانب، وتم تشخيصها وعلاجها وصـــــرف الأدوية والتطعيمات اللازمة، ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للامراض مجاناً، فى إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة"، الذي يستهدف التخفيف عن المواطـــــــن الشرقاوى، والنهوض بمستواه المعيشي، وتنمية الثورة الحيوانية.

يشار إلى أن تنظيم القافلة يأتي ضمن أليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعية لإحدى القرى الأكثر احتياجاً، مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية، والأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى، والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.