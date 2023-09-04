الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

راموس ينتقل لـ إشبيلية.. رسميًا

راموس
راموس

كشف إشبيلية الإسباني، في بيان رسمي عبر الموقع الرسمي له منذ قليل، تعاقده مع الدولي الإسباني سيرجيو راموس، في صفقة انتقال حر.

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وكان عقد راموس مع باريس سان جيرمان قد انتهى مع نهاية الصيف الماضي.

وأعلن إشبيلية، عن تعاقده مع سيرجيو راموس من خلال مقطع فيديو منذ قليل، يظهر من خلاله اللاعب بالقميص القديم لـ راموس عندما كان مع النادي الأندلسي، وكتب على الفيديو: "عاد إلى بيته".

وأوضح النادي الأندلسي في بيان رسمي بأن المدافع الإسباني وصل لإشبيلية صباح يوم الأحد، وعقب تخطيه إجراء الكشف الطبي صباحًا وقع عقود الانضمام لمدة موسم واحد.      

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية سعودية أن راموس على الاعتاب الانتقال للدوري السعودي من خلال بوابة اتحاد جدة، بعدما وافق اللاعب على كل التفاصيل المالية.

وأوضحت أن اللاعب سيُهدد تواجد المدافع المصري أحمد حجازي، والذي أُصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة للمرة الثالثة في تاريخه، مما يؤثر على مستواه الفني مع النمور.

جدير بالذكر أن راموس قد بدأ مسيرته الكروية مع إشبيلية منذ 2002 وحتى 2005، لينتقل بعدها لريال مدريد في صيف 2005.

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