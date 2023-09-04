15 طن سلع غذائية للأسر الأولى بالرعاية فى جنوب سيناء

بحث الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مع محافظ جنوب سيناء خالد فودة، أوجه التعاون المشترك، ومستجدات خطة الدعوة، وقوافل الأئمة والواعظات وعمارة المساجد بمحافظة جنوب سيناء.



وأكد وزير الأوقاف، وفق بيان اليوم، أنه تم تخصيص 15 طن سلع غذائية و2 طن لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة جنوب سيناء بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، يتم توزيعها بمعرفة المحافظة من خلال اللجنة المشتركة بين المحافظة والأوقاف والتضامن الاجتماعي.

وهنأ وزير الأوقاف محافظ جنوب سيناء بحصول 4 مساجد على الجودة والاعتماد بالمحافظة.

من جانبه، وجه محافظ جنوب سيناء الدعوة لوزير الأوقاف لحضور افتتاح مسجد الصديق الجامع بنويبع الذي تم انتهاء الأعمال به بالمشاركة والتعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء، وذلك خلال احتفال المحافظة بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، ووضع حجر الأساس للمجمع الإسلامي بنبق.

وأشاد المحافظ بكل ما يتم في عمارة المساجد مبنى ومعنى على مستوى الجمهورية بصفة عامة وعلى مستوى محافظة جنوب سيناء بصفة خاصة.