السجن المشدد 6 سنوات لتاجر مخدرات بجنوب سيناء

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار ميلاد بخيت بلامون، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار بهاء سلامة خضر، والمستشار شريف أمام أحمد، والمستشار أحمد فاروق الشهبة، ومحمود السعدني وكيل النيابة، بمعاقبة تاجر مخدرات بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، وإلزامه بالمصروفات الجنائية، ومصادرة المخدر المضبوط لقيامه بالتنقل من مدينة إلى مدينة أخرى لترويج المواد المخدرة بأنواعها على العملاء بمدن جنوب سيناء.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات لرئيس مباحث طور سيناء يوم 23 يوليو الماضي، تفيد تردد أحد تجار المخدرات على مدينة طور سيناء، ويدعى "سيد. ص.م.أ" 25 عامًا، عاطل ومقيم بحي النور بشرم الشيخ، لترويج المواد المخدرة على العملاء، وعلى الفور جرى اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بسرعة ضبط المتهم قبل ترويجه للمواد المخدرة.

وجرى عمل كمين للمتهم بمنطقة حي الزهراء بمدينة طور سيناء، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم خلال انتظاره لتسليم المواد المخدرة لأحد عملائه، وبتفتيشه عثر بحوزته على شنطة من القماش وبداخلها 104 لفافات ورقية، بين بداخلها مادة تشبه الهيروين، وعلبة بلاستيك بداخلها 96 قرص مخدر من الحبوب المخدرة، وبتفتيش ملابسه عثر معه على علبة سجائر بداخلها 25 قطعة صغيرة لمخدر الحشيش.

مواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتوزيعها على عملائه، وأنه يتنقل بين مدن المحافظة لترويج بضاعته على العملاء.

جرى تحرير محضر بالواقعة رقم " 1068" جنايات طور سيناء، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد، حتى صدور الحكم المتقدم ذكره.