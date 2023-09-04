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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

"إياتا": ارتفاع حركة السفر الجوي في الشرق الأوسط 31.4% خلال الربع الثاني

الاتحاد الدولي للنقل
الاتحاد الدولي للنقل الجوي " إياتا "

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي ( إياتا )، إن منطقة الشرق الأوسط شهدت انتعاشاً قوياً في حركة الركاب خلال الربع الثاني من عام 2023.

 

إياتا 

 

وذكر الاتحاد الدولي للنقل الجوي ( إياتا ) في دراسة دورية عن أداء حركة النقل الجوي في أسواق العالم، أن دولة الإمارات سجلت نمواً بنسبة 17.2% في حركة نقل الركاب من وإلى مطاراتها، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

 

وأشار الاتحاد الدولي للنقل الجوي " إياتا " في تقريره إلى أن انتعاش حركة الركاب كان قوياً بالنسبة لشركات الطيران في الشرق الأوسط، بنسبة 31.4% خلال الربع الثاني من عام 2023، وعلى أساس سنوي 2022، حيث تفوقت منطقة الشرق الأوسط على التعافي العالمي في إجمالي عدد الركاب، كما تفوقت مبيعات التذاكر في المنطقة على المتوسط العالمي، مع الاستمرار في الاتجاه التصاعدي، ما يشير إلى الطلب المستمر من الركاب وفق صحيفة "الإمارات اليوم".

 

وأوضح تقرير " إياتا " أن السعة المتاحة لشركات الطيران في المنطقة سجلت زيادة بنسبة 24.6% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيراً إلى أنه مع نمو السعة، ارتفع عامل حمولة الركاب في المنطقة بنسبة 4.1%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 

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تقدم مصر للمرتبة الـ 24 عالميا بمؤشر "إياتا" للربط الجوي

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مصر تحتل المرتبة الـ24 عالميًا في مؤشر "إياتا" للربط الجوي

 

الاتحاد الدولي للنقل الجوي " إياتا " 

 

الاتحاد الدولي للنقل الجوي

 

وأفاد بأن نشاط الشحن لشركات طيران الشرق الأوسط في الربع الثاني من عام 2023، تراجع بنسبة 3.1%، مقارنة بالربع الثاني من عام 2022.

 

ووفقاً للتقرير فإن عمليات تسليم الطائرات في الشرق الأوسط حافظت على اتجاه تصاعدي منذ أدنى مستوياتها في عام 2020.

 

ومن المقرر أن تزيد عمليات التسليم عام 2023، بما في ذلك 42 طائرة من المنتظر استلامها بحلول نهاية العام، بنسبة زيادة 50% تقريباً، مقارنة بأرقام 2022.

 

وبيّن التقرير أنه مع إجمالي 90 طائرة سيتم تسليمها عام 2023، من المتوقع أن تتعافى تسليمات الطائرات في منطقة الشرق الأوسط إلى مستويات عام 2019، لافتاً إلى أن هذه المنطقة شهدت أيضاً تحولًا في عمليات التسليم من الطائرات ذات الجسم العريض في الغالب عام 2019، إلى الطائرات ضيقة البدن منذ عام 2020.

 

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