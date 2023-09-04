بحوث الإسكان والبناء يجدد الشراكة مع اوتوديسك لدفع حلول التحول الرقمى والاستدامة 

في إطار رغبتها في دفع حلول التحول الرقمي و الاستدامه وتماشيا مع استراتيجيه الدولة 2030 جدد المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء برئاسة الدكتور محمد مسعود بروتوكول تعاون في مجال نمذجة معلومات البناء مع شركة رايت انجل الشريك الذهبي لشركة اوتوديسك العالمية





قال حازم نبيل، المدير الإقليمي لشركة أوتوديسك، نعتز بالشراكة مع مركز بحوث الإسكان وتماشيا مع استراتيجيه الدوله للرقمنه و المدن الذكيه فان الشركة تعمل على تقديم الحلول الذكية التي تتوائم مع التحول الرقمى و الاستدامه و تخاطب قطاع التشييد و البناء و المطورين العقاريين و شركات المقاولات بهدف زياده الوعي و تقديم التدريب المطلوب و خلق فرص عمل للكوادر البشريه خارج و داخل مصر وفقا لظروف السوق الحاليه و مؤهلين علي احدث التقنيات مما يتوافق مع سياسه المركز و هو المسئول عن اخراج التحديث السنوى للكود المصري للنمذجه و الكود المصري للمدن الذكيه

و الذي اصبح مطلبا اساسيا لكل الجهات المعنيه

تابع خلال فعاليات ندوة "digital transformation technology day"، أن التوجه العام نحو الاستدامة دفع أوتوديسك للشراكة مع وزارة الإسكان ممثله في "مركز بحوث البناء"، لنشر العمل بتكنولوجيا البناء “BIM" والذي يهدف إلى تقليل التكلفة مع تحقيق الكفاءة و الدقه المطلوبة

من جانبه أشار مهندس احمد فكرى مدير شركه رايت انجل الي ان الشركه تمنح التدريب و التراخيص و يقوم بعمل ندوات لنشر الوعي و توفير الشهادات المعتمده بعد الحصول علي دورات تدريبيه علي المهارات المطلوبه

كما تقوم الشركه بعمل عروض سعريه مغريه و تقديم باقة بها مجموعة من التراخيص بسعر مدعم بالجنيه المصري وبالتقسيط لتفادي مشاكل العملة.



نص البروتوكول على التعاون المشترك بين شركة رايت انجل (موزع معتمد من شركة اتوديسك العالمية ) والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لمساعدة الشركات الصغيرة في التحول الرقمي والعمل بتكنولوجيا نمذجة معلومات البناء وذلك بتوفير الدعم الفني اللازم



ويشمل التعاون بين الأطراف عدد من المجالات الهامة منها توفير نسخ لبرامج اتوديسك للشركات بدعم من شركة اتوديسك والتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بعمل محاضرات داخل معمل المركز.

ودعوة ممثلي المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لمحاضرات ومؤتمرات اوتوديسك ومساعدة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في الحصول على نسخ تعليمية لبرامج اوتوديسك