الأوقاف تخصص 15 طن مواد غذائية للأولى بالرعاية بجنوب سيناء

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خلال لقاءه باللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمقر وزارة الاوقاف بالقاهرة أنه قد تم تخصيص 15 طن سلع غذائية و 2 طن لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة جنوب سيناء.

بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، يتم توزيعها بمعرفة المحافظة من خلال اللجنة المشتركة بين المحافظة والأوقاف والتضامن الاجتماعي.



وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء وكان استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث التعاون المشترك في عدد من الملفات الدعوية والتثقيفية

وخلال اللقاء تم مناقشة ما يتصل بخطة الدعوة ، وقوافل الأئمة و الواعظات ، وعمارة المساجد بمحافظة جنوب سيناء.