الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

بالخطوات.. طريقة تحضير كفتة السبيط اللذيذة

سبيط
سبيط

يظن البعض أن السبيط يطهى فقط مع الطماطم والبطاطس ويوضع في الفرن، ولكن هذا ليس صحيحًا، فيمكن عمل كفتة سبيط لذيذة يحبها الأطفال والكبار، ويمكن وضعها في ساندوتش وأخذها في أي مكان لتناولها وقت الشعور بالجوع، لذلك سنعرض لكم طريقة تحضيرها بالخطوات.

 

مقادير كفتة سبيط

سبيط مسلوق ربع سلقة

بطاطس مهروسة

ملح

فلفل أسود

كمون

عصير ليمون

كرفس مفروم

ثوم مفروم

جزر مبشور

بقسماط

زيت للقلي

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طريقة عمل سمك فيليه مقلي مقرمش

طريقة تحضير كفتة سبيط

- في الكبة يفرم السبيط.

- ثم يخلط مع الجزر والكرفس والثوم والكمون والملح والفلفل وعصير الليمون.

-ثم تضاف البطاطس تدريجيا حتى الحصول على قوام متماسك.

- ثم تشكل وتغطى بالبقسماط.

- تدخل الفريزر حتى تتماسك.

- تقلى في زيت قلي غزير ساخن.

-وتقدم ساخنة.

 

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