المُشدد 6 سنوات لمُتهمين بالإتجار في الهيروين بالعمرانية

أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، حُكماً بمُعاقبة شابين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لإدانتهما بالاتجار في الهيروين بمنطقة العمرانية.

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صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد أحمد دهشان ومحمد فوزي محمود، وأمانة سر أشرف صلاح، وصبحي عبد الحميد.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 5475 لسنة 2023 جنايات العمرانية أن المتهمين "أحمد . ص"، 21 سنة، سباك، "عبد الله . م"، 29 سنة، صنايعي، في يوم 6 مايو الماضي حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهرا مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين حازا وأحرزا سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش" بدون ترخيص.

وتمكنت القوات من ضبط المتهمين وبحوزتهم على لفافة من البلاستيك الشفاف تحوي بداخلها على 4 لفافات بها مخدر اليهروين، وضبط بحوزتهم سلاح ناري "فرد خرطوش" محلى الصنع و مبلغ مالي و هاتف محمول، وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا باحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة الاتجار في المواد المخدرة، والهاتف المحمول وسيلة الاتصال بعملائهم من متعاطى المواد المخدرة، والسلاح الناري للدفاع عن أنفسهم وعن تجارتهما.