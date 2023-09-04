غلق باب اليوم الأول لتقديم طلبات الترشح في انتخابات الزمالك .. فيديو

أغلقت اللجنة المكلفة بتنظيم انتخابات الزمالك، باب اليوم الأول من تلقي طلبات الترشح.

وتستمر المعنية بتنظيم انتخابات الزمالك في تلقي الطلبات بداية من اليوم الإثنين ، ولفترة 7 أيام، بداية من العاشرة صباحًا حتى السادسة مساءً.



وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح لانتخابات الزمالك المقبلة من: الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبدالخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.



ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك يوم 20 أكتوبر المقبل وفقًا لما أعلنته اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عبر إعلان رسمي تم نشره في الصحف القومية.

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