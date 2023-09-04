القبض على شاب بـ 65 طربة حشيش وسلاح ناري

نجحت وحدة مباحث مركز شرطة إهناسيا في بني سويف في القبض على شاب بحوزته 65 طربة حشيش وسلاح ناري، ومبلغ 75 ألف جنيه، وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف قد تلقت إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بورود معلومات للرائد احمد بهجت، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة إهناسيا، من أحد مصادره السرية، عن قيام شاب بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة المركز.

وكانت التحريات الأولية قد أشارت إلى قيام المدعو "و ع.م.ع" 26 عامًا، مقيم قرية منشأة الحاج، بدائرة المركز بالإتجار في المواد المخدرة، وبعد التأكد من صحة المعلومات، وتقنين الإجراءات، قامت قوة أمنية ، بمداهمة مسكنه وضبطه وعُثر بحوزته على 65 طربة حشيش وسلاح ناري، ومبلغ 75 ألف جنيه، وهاتف محمول، يتم إستخدامهما في تسليم وترويج المخدرات على عملائهما.

وعلى الفور، تم اقتياد المُـتهم لمركز شرطة إهناسيا، والتحفظ على المضبوطات وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي بأشرت التحقيقات وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.