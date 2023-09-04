رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يبحث استعدادات المعاهد للعام الدراسي الجديد

عقد الدكتور محمد حسانين عبد اللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، صباح اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا بمديرى المراحل التعليمية وموجهى العموم؛ لمناقشة آخر استعدادات المنطقة لاستقبال الطلاب الجدد والحلول المقترحة للمعاهد ذات الكثافة العالية وإحصاءات العجز والزيادة.

ناقش رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية خلال الاجتماع تطبيق ضوابط القبول لأطفال المرحلة التمهيدية والصف الأول الإبتدائى، بالإدارات التعليمية.

وفقا لتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية، كما تم مناقشة القدرة الاستيعابية للمعاهد ذات الكثافة العالية خاصة باداراتي الغردقة وسفاجا، مستمعا فضيلته للحلول المقترحة لحل مشكلة المعاهد ذات الكثافات العالية ؛ والاستفسارات المقدمة وطرق حلها.

وقد تم تشكيل لجان متابعة للمرور على المعاهد بكل الإدارات التعليمية؛ لمتابعة جاهزية المعاهد وإعداد تقارير مجمعة بذلك؛ فى إطار الاستعداد للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤م.