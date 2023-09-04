القبض على 3 مُتهمين بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غ

ير المشروع فى النقد الأجنبى.

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وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (سوهاج – المنيا) عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (شخصين) بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").. وبمواجهتهما قررا بأن (والدهما) يعمل بإحدى الدول العربية ، ويقوم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وإرسالها لهما وقيامهما بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين.

ضبط (أحد الأشخاص) بالمنيا وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية")بمواجهته أقر بقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.