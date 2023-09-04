رمت جثمانه فى الترعة.. ضبط المتهمة بالتخلص من طفل جارتها

القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على سيدة متهمة بالتسبب في وفاة طفل جارتها، والذي تم العثور على جثته في مياه ترعة بمركز منيا القمح.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة الطفل محمد ال، سنتان، مقيقم بمركز منيا القمح، جثة هامدة في شكارة ملقاة في مياه ترعة بمركز منيا القمح.

تم انتشال الجثة وتبين وجود شبهة جنائية، فيما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سكر غ م، ربة منزل، جارة أسرة الطفل المجني عليه، وتبين أن المتهمة خطفت المجني عليه ووضعته في شيكارة وتخلصت من الجثة بمكان العثور عليها،انتقاما من أسرته.تم ضبط المتهمة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8080 إداري مركز منيا القمح لسنة 2023، وبالعرض على النيابة العامة قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

القتل العمد:-نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ:-

نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.