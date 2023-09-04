ختام بطولة كرة القدم الخماسية بجامعة جنوب الوادي

اختتمت، اليوم الاثنين، فعاليات منافسات بطولة خماسيات كرة القدم لكليات جامعة جنوب الوادي والاندية ومراكز الشباب بقنا والتي نظمتها ادارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة بمشاركة 10 كليات و6 مراكز شباب بإجمالي 160 مشاركا، وذلك برعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،وشهد رئيس الجامعة المباراة النهائية للمنافسات والتي جاءت بين فريقي كلية التجارة ومركز شباب نجع حمد الله.

وأسفرت المباراة النهائية عن فوز فريق كلية التجارة بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد لفريق مركز شباب نجع حمد الله.

وقام رئيس الجامعة بتسليم كؤوس البطولة والجوائز المالية والميداليات لاصحاب المراكز الثلاث الاولى كلية التجارة ومركز شباب نجع حمد الله ومركز شباب مدينة قنا.

حضر الختام، الدكتور عبد الحق سيد القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية والدكتور صدام حسين وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب .

متابعة الجامعة الأهلية

فى سياق أخر عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي اجتماع مع منسقى برامج جامعة جنوب الوادي الأهلية للاطمئنان على قبول الطلاب والاعداد التى تم قبولها.

واطمئن رئيس الجامعة على استعدادات الكشف الطبي للطلاب الجدظ المقبولين ببرامج الجامعه الاهليه وهى برامج الطب والجراحة والعلاج الطبيعي والحاسبات والمعلومات والصيدلة والهندسة والتمريض.

وتناول اللقاء دراسة كيفية اجراءات بدء قبول طلاب جدد هذا العام فى برامج جديده مثل الالسن ( لغات انجليزى وفرنسى ) والتجارة والفنون والتصميم والسياحه والرياضة. وناقش رئيس الجامعة مع منسقى برامج الجامعة الاهلية كل المعوقات والتحديات التى تواجههم والاستعداد لبدء الدراسة.