رئيس جامعة سوهاج يتفقد مركز العزيمة لعلاج الإدمان

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم مركز "العزيمة " لعلاج الإدمان، والذي يقدم خدماته بالمجان، بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك بمدينة سوهاج الجديدة، يصاحبه كلاً من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والمهندس عبد المولى على مدير المشروع، وعدد من الطلاب.

وقال النعماني أن المركز تم إدراجه ضمن الافتتاحات الرئاسية خلال الفترة المقبلة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بتكثيف برامج الحماية الاجتماعية والتوعية لوقاية الشباب من أضرار المخدرات، و توفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجاناً وفى سرية تامة وفقاً للمعايير الدولية، لافتاً الي انه يعد أول مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بالمحافظة.

وأضاف الدكتور خالد عمران انه جاري الآن وضع التجهيزات النهائية للمركز، والذي يقام على مساحة ١١١٢ م٢ ومجهز بسعة ٧٤ سرير، موضحاً ان المركز يضم مبني إدارى و آخر تأهيلي، ويضم المبنى الإداري دور أرضي و٣أدوار متكررة، و عدد من العيادات وصيدلية، ومسرح وقاعة لكبار الزوار، ومكاتب إدارية، وأيضاً مبيت ومكاتب للإداريين ، أما المبنى التأهيلي يشمل دوراً للأنشطة الرياضية من جمانيزيوم وقاعة ألعاب، وغرفة لورش العمل، مطعم وكافيتريا، وأدوار مبيت للمرضى.

وأوضح المحاسب أشرف القاضي أن المركز يقع بجواره ملعب كرة قدم تقع مساحته على 1500 م٢، وحدائق ومساحات خضراء، وذلك لإعادة تأهيل المتعافين من الإدمان، إلى جانب تقديم الدعم والرعاية بعد التعافي لتأهيلهم للاندماج في المجتمع مرة أخرى، ليكونوا عناصر فعالة وناتجة ومساهمة في خدمة الوطن.