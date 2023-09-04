تحرير 69 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات بالإسماعيلية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية وبالتعاون مع مباحث التموين، حملات تموينية بكافة أرجاء المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على جميع المحال التجارية و المخابز؛ للتأكد من جودة السلع المعروضة، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

حيث تم تحرير 69 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية، فيما يخص الرقابة على المحال التجارية كانت عبارة عن 12 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، عدد 5 محاضر للبيع بأزيد من السعر، وعدد 19 محضر لعدم حمل شهادة صحية، وعدد 5 محاضر حيازة سلع مجهولة المصدر، وعدد 3 محضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية.

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير عدد 3 محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، وعدد 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد ٤ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، وعدد 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد ٨ محاضر عدم نظافة أدوات العجن، ومحضر عدم وجود سجل بالمخبز، ومحضر تصرف في الدقيق، ومحضر لتجميع الدقيق.

كما أسفرت الحملات التموينية عن ضبط أحد المحلات وبحوزته نصف طن أرز مجهول المصدر، وضبط 300 علبة سجائر مهربة بدون فواتير.

بجانب ضبط أحد مستودعات مواد البناء وبحوزته 10 أطنان أسمنت بدون فواتير، بمنطقة أبوعطوة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

وفي مركز ومدينة أبوصوير، تم ضبط أحد الثلاجات لوجود 2 طن مانجو غير مدون عليها تاريخ إنتاج وصلاحية.

بالإضافة لضبط أحد المخابز البلدية، لتصرفه في كمية من الدقيق البلدي المدعم تقدر بنصف طن دقيق، قبل بيعها بالسوق السوداء، بالإضافة لضبط مخبز آخر لقيامه بتجميع كمية تقدر بـ 300 كيلوجرام من الدقيق البلدي المدعم بمركز ومدينة فايد.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية

رقم مباحث التموين/ 3911010

رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ 3107202

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ 19588

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة الدائمة والمستمرة للأسواق والمحال التجارية والمخابز، وتكثيف الحملات التموينية بشكل يومي لضبط ومراقبة الأسعار والتصدي لمحاولات الاحتكار، وضمان تقديم منتجات جيدة وآمنة للمواطنين، ورغيف خبز مدعم مطابق للمواصفات.