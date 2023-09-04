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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الرئيس الروسي: الدول الغربية لم تلتزم بتعهداتها في إطار اتفاق الحبوب (شاهد)

الرئيس الروسي بوتين
الرئيس الروسي بوتين

 أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هناك تطورًا في العلاقات مع تركيا في مجالات الطاقة المختلفة.

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 وقال “بوتين” خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، والذي أذاعته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين، إنه بحث مع أردوغان التعاون في الكثير من التحديات والكوارث مثل الزلازل وحرائق الغابات. 

 

 وأضاف :"نسعى لزيادة استخدام العملات الوطنية في التسويات المتبادلة، وبالنسبة لاتفاقية الحبوب، فقد توقفت في الأشهر الماضية، وكان علينا اتخاذ القرار بالانسحاب منها لأن الدول الغربية لم تلتزم بتعهداتها في إطار هذه الاتفاقية واضطررنا إلى الانسحاب منها".

 

 وتابع بوتين : "هذه الدول لم تهتم لمطالبنا ولم تكن جدية في التعامل على مستوى طرق الدفع والتمويل المالي، والجانب الآخر استخدم بعض الممرات لمهاجمة روسيا والموانئ، واستغلتها للإرهاب".

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