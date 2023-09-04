فليك يضم مولر للمنتخب الألماني قبل لقائي اليابان وفرنسا

أعلن اليوم الاثنين الاتحاد الألماني لكرة القدم أن توماس مولر لاعب خط وسط بايرن ميونخ تم استدعائه ضمن قائمة المنتخب للمرة الأولى خلال تسعة أشهر.

واستدعى هانزي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني، مولر لقائمة المنتخب الألماني للمباراتين الوديتين المقررتين أمام اليابان وفرنسا يومي 9 و12 سبتمبر الجاري، كبديل محتمل لنيكلاس فولكروك مهاجم بوروسيا دورتموند" المصاب"

ويسافر فولكروج برفقة المنتخب، لكن لم تتضح الصورة بشأن إمكانية مشاركته في المباراتين.

كان فليك قد أعلن قائمته للمباراتين قبل أيام ولم يكن مولر ضمن القائمة، كما غاب عنها ليون جوريتسكا لاعب خط وسط بايرن ميونخ وتيمو فيرنر مهاجم لايبزج.

كانت آخر مشاركة لمولر مع المنتخب الألماني، خلال كأس العالم 2022 في قطر، والتي شهدت خروج ألمانيا من دور المجموعات.

وبعدها غاب مولر عن قائمة المنتخب الألماني في مبارياته الودية في مارس ويونيو.

وعانى مولر مؤخرا من الإصابة وغاب عن بايرن لفترة خلال استعداداته للموسم الجديد.

وشارك أساسيا للمرة الأولى هذا الموسم يوم السبت في المباراة التي انتهت بفوز بايرن على بوروسيا مونشنجلادباخ 2 / 1 ضمن الدوري الألماني "بوندسليجا".

ويشارك المنتخب الألماني تلقائيا في نهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"باعتباره ممثل الدولة المنظمة، ويخوض لقاءات ودية استعدادا للبطولة.