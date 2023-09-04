حفل تحديد نوع جنين ينتهي بشكل مأساوي.. فيديو

تحول حفل تحديد نوع جنين إلى مأتم، في منطقة سان بيدرو، التابعة لمدينة سينالوا المكسيكية، بعد سقوط طائرة استخدمت لنثر دخان تحديد نوع الجنين، أدت لوفاة القائد أمام كل المدعوين .

وتداول رواد مواقع التواصل، مقطع الفيديو، يظهر فيه الزوجين بصحبة الكثير من الأسر والأقارب والأصدقاء، تحلق فوقهم طائرة وكانت تنثر مسحوقاً وردي اللون أو أزرق اللون، لمعرفة جنس الجنين.

وعندما جاءت اللحظة الحاسمة اقترابت الطائرة لمعرفة نوع الجنين، من الزوجين وهما بجانب بعضهما البعض، أطلق كابتن الطائرة دخاناً لونه وردي، وهذا يعني بأن نوع الجنين أنثى، مما أثارت الفرحة والسعادة بين الحاضرين، وشهدت هتافات السرور، ولكن لم تظل لحظة الفرحة لدقائق معدودة.

وفقاً لمقطع الفيديو، الطائرة من الطراز المميز PA-25-235 Pawnee، تعرضت لخلل مما أدى لانفصال أحد جناحيها عن الباقي وهي في الهواء، وابتعد الزوجين قبل وقوعها على الأرض ذهابًا لخلف أشجار النخيل، وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الطيار يدعي "لويس أينجل"، البالغ من العمر 32 عاماً، كان على متن الطائرة بمفرده ولكنه فارق الحياة، بسبب جراحه بعد نقله للمستشفى فور انقلاب الطائرة.