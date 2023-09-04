صفوت حسام يستعد لطرح مجموعة أغاني جديدة  بعد نجاح "كله انبهار"

حققت أغنية "كله انبهار" للفنان صفوت حسام من توزيع وميكس عمرو عبدالفتاح وكلمات الشاعر أيمن عادل والحان أحمد صواف وماستر محمد عباس نجاحا كبيرا على موقع الفيديوهات يوتيوب.

صفوت حسام

صفوت حسام نجاحا كبيرا بأغنية "كله انبهار"

يستعد صفوت حسام لطرح عدد من الأغاني الجديدة خلال الايام القادمة وذلك بعد النجاح الذي حققته "كله انبهار" فمن المقرر ان يطرح اغنية "رميت الودع - تعالي" ويتعاون فيهم مع الموزع هشام محمد والحان أحمد صواف وكلمات محمد صلاح.

صفوت حسام

من ناحية أخري، يذكر أن الفنان صفوت حسام قدم عدد من الاغاني الذي حققت نجاح جماهيري مثل المصري" و"أنا مين" الذي يتغني فيها بالجيش المصري واهداها للمصريين، كما قدم معهم عدد من الاغاني علي رأسهم "وحشاني وبقينا لبعض ليه فترات".