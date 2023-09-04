سيد معوض يكشف عيوب الدوري الإفريقي

كشف سيد معوض عن رأيه في مشاركة الأهلي في بطولة دوري السوبر الإفريقي "الدوري الإفريقي"، بعدما سُحبت قرعة البطولة خلال اليومية الماضيين بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالقاهرة.

وكانت قرعة دوري السوبر الإفريقي قد أوقعت الأهلي أمام سيمبا التنزاني، في الدور ربع النهائي من البطولة.

وحال نجح الأهلي في تخطى عقبة الفريق التنزاني فإنه سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبيترو أتلتيكو الأنجولي.

تصريحات سيد معوض

تحدث سيد معوض في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "مشاركة الأهلي في الدوري الإفريقي شيء جيد، لكن تراجع الشركة المنظمة للبطولة عن المكافآت المالية قد يؤثر على البطولة، خاصة بعد الإعلان عن أرقام كبيرة".

وأضاف: "أظن أن القرعة صعبة على جميع الفرق بكل تأكيد، ومواجهة الأهلي أمام سيمبا صعبة للغاية خاصة أن المباراة الأولى على ملعب الأخير".

بينما تطرق للحديث عن عيوب دوري السوبر الإفريقي، فقال: "من ضمن عيوب البطولة هي مواعيد المباريات، خاصة في ظل السفريات الطويلة من دولة إلى أخرى، ومن شروطها أيضًا وجود سعة جماهيرية كاملة في الملاعب أثناء المواجهات".

الجدير بالذكر أن الأهلي سيواجه اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي السوبر الإفريقي، حيث نجح المارد الأحمر في الفوز بلقب دوري الأبطال، بينما توج الفريق الجزائري بالكونفيدرالية الإفريقية.